Lazio, ancora sirene dalla Premier per Gila: ci sono Aston Villa e Tottenham
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Il futuro di Mario Gila potrebbe essere lontano dalla Lazio al termine della stagione. Il difensore spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è finito nel mirino di diversi club di Premier League e potrebbe lasciare la Serie A per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.
Secondo quanto riportato da Caughtoffside, l'Aston Villa sarebbe attualmente in pole position nella corsa al centrale biancoceleste. Il tecnico Unai Emery vuole rinforzare il reparto arretrato e avrebbe individuato in Gila il profilo ideale per alzare il livello della difesa. Tuttavia, anche Tottenham ed Everton restano fortemente interessati e dispongono delle risorse economiche per chiudere l’operazione.
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