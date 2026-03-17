“I sistemi non ti fanno vincere o perdere”. Palladino non convince Di Canio: “Vero solo in teoria”
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“Non sono i sistemi a farti vincere o perdere le partite”. La tesi di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta intervistato su Sky alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Bayer Monaco, non convince del tutto Paolo Di Canio.
Dagli studi dell’emittente satellitare, l’ex fantasista commenta così: “Lo dicono bene tutti gli allenatori, però a livello teorico. Il sistema non ti fa vincere o perdere, ma poi non è così.
Perché il sistema ti permette di giocare in una maniera diversa e far rendere la strategia che hai ipotizzato. Conta di più l’atteggiamento, certo, però un sistema a cui sei abituato ti fa sentire un po’ più tranquillo”.
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