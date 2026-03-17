TMW Radio Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti

Alla luce di questo percorso, il mercato e quanto costruito dagli allenatori, per chi sarebbe più un fallimento mancare la Champions League tra Juventus e Roma? Questo il pensiero degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Cambierebbe poco per entrambe. Quando sbagli, devi rivedere gli errori e lavorare per non ripeterli. La Juve ha sbagliato degli acquisti, la Roma che mercato ha fatto? Gasperini e Spalletti sono i migliori ma non sono dei maghi. La Juve senza i colpi di Yildiz e Conceicao che sarebbe? La Roma senza Dybala e Soulé che cosa è?".

Fabio Ravezzani: "Per la Juve, che è stata azzerata alla guida tecnica e anche dirigenziale e non andarci sarebbe un fallimento. E' anche vero che la Roma ha investito tantissimo. Sono due proprietà che sinora non sono riusciti ad avere un ritorno rispetto ai tanti soldi messi in questi anni".

Enzo Palladini: "La Juventus, che si è giocata molto sulla sua credibilità prima confermando Tudor, poi chiamando Spalletti, che ha aggiustato tante cose. E' senza attaccanti però, perchè David è difficile da servire, Openda è un mistero. Almeno c'è Yildiz, che ci mette l'anima. La Roma era partita non bene, ma quando ci si mette nelle mani di Gasp bisogna sempre avere pazienza, perché serve tempo per assimilare il suo calcio".

Mario Mattioli: "Fallimentare no, ma un passo falso, soprattutto per il prestigio della Juve, già fortemente intaccato da quanto combinato negli ultimi anni. La Roma è indecifrabile dal punto di vista economico".

Alessandro Cucciari: "Per entrambe, perché ci si aspettava un posto in Champions per rimediare a quanto fatto negli anni passati. Sono due grandi club e ci si aspetta questo. Poi il campo è il giudice supremo, il Como per ora sta facendo meglio".

Giuseppe Pancaro: "Oggi il Como andrebbe preso come modello. Prendono giocatori funzionali a quello che vuole fare il tecnico. E poi non hanno pressioni rispetto a Roma e Juve. C'è da dire che la Juve e soprattutto la Roma gli investimenti li hanno fatti, sarebbe un passo falso per entrambe".

Simone Braglia: "La Juve per me potrebbe arrivarci. Per me rischia il Milan, che vedo fuori dalle prime quattro. Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore.... Tra Juve e Roma comunque la Juve dovrebbe fare mea culpa, ma qui il problema è la società, che ha impiegato troppo tempo nella scelta delle persone giuste".