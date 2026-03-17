TMW Radio Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti

Con l'Inter che ha rallentato e il Milan che non riesce comunque a sfruttare le occasioni, ecco che il Napoli, con alcuni rientri importanti, torna a farsi sotto per il secondo posto. Ma può avere chance anche per insidiare l'Inter? Così la pensano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non ci credo, ma credo in un finale diverso, molto più positivo e di continuità del Napoli. Che può prendersi la seconda piazza. nel caso di ko a Firenze, l'Inter dovrebbe temere più il -7 del Napoli che il -6 del Milan".

Franco Piantanida: "Decide tutto la giornata di Pasqua, visti gli scontri che ci sono. A meno che non fanno passi falsi Milan e Napoli e vince l'Inter nel prossimo turno. Ovvio che dipende molto dall'Inter, ma a forza di dire così l'Inter la pressione la sta sentendo".

Mario Mattioli: "Non credo in una rimonta, perchè l'Inter, per quanto male possa fare, non perderà tre partite. E Milan e Napoli non mi danno la sensazione che possano vincere 7 su 9".

Alessandro Cucciari: "Il Napoli può fare un finale di stagione importante ma sono tanti i punti di vantaggio dell'Inter. Io credo onestamente che l'Inter non possa perderlo lo Scudetto. Ci sono state troppe squadre che hanno faticato. Hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l'Inter è stata la più continua".

Giuseppe Pancaro: "L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare. Il Milan vincendo con la Lazio poteva recuperare ancora e mettere pressione, invece non ci ha creduto. Il Napoli, sotto sotto, sa che qualche chance c'è, ma no ndevi sbagliare".

Simone Braglia: "Il calcio è sorprendente e bello anche per questo. L'Inter, col recupero di Calhanoglu e Lautaro non avrà problemi a vincere lo Scudetto".

Gabriele Ambrosetti: "Il Napoli ha il vantaggio di avere Antonio Conte. E non è solo il vantaggio di avere una sola partita a settimana. Napoli è una piazza che ha vinto lo scorso anno, vorrà difendere fino alla fine il titolo e non credo sia in discussione il posto Champions. Il discorso Scudetto non è chiuso ma per il Napoli rientrare non è facile".

Daniele Amerini: "Per me poteva vincere il campionato ma ha avuto troppi infortuni. E ora il distacco con l'Inter comunque c'è".