Entella, Marconi: "Col Pescara serviranno umiltà e determinazione. La sofferenza porterà gioia"

Settimana intensa per la Virtus Entella, attesa dalla sfida contro il Pescara dopo la sconfitta contro l’Avellino. In conferenza stampa, il difensore Ivan Marconi ha analizzato il momento della squadra e presentato la prossima gara.

Pochi giorni per smaltire la sconfitta con l’Avellino e preparare una nuova gara: che settimana è?

"Assolutamente sì, è un trittico di partite importanti. La prima è andata e dobbiamo essere bravi a smaltire le scorie che ci ha lasciato questo risultato. Il bello del calcio è che ti dà sempre la possibilità di rimetterti in gioco: mercoledì con il Pescara ci aspetta una bella partita".

Che gara ti aspetti contro un Pescara in grande forma nel 2026?

"Il Pescara ha cambiato tanto ed è una squadra che si è rinforzata parecchio. Basta vedere i giocatori che ha a disposizione. Sarà una partita sporca, tra due squadre che vogliono portare punti a casa. Noi cercheremo di mettere in campo le nostre armi: determinazione, umiltà e la voglia di non mollare mai".

Su cosa vi siete concentrati in questi giorni? Più recupero fisico o lavoro mentale?

"Il mister è stato bravo a farci capire che ogni partita è a sé e dobbiamo essere bravi a resettare. Abbiamo analizzato le loro dinamiche di gioco e cercheremo di essere il più performanti possibile".

Torni dopo la squalifica: come stai?

"Cerco di mettere a disposizione la mia esperienza e la voglia di non mollare. Provo ad aiutare i più giovani, con le buone e a volte anche con le cattive. Dobbiamo restare tutti dalla stessa parte, lo stiamo facendo e non è mai stato un problema".

Che campionato è quello che state vivendo?

"È un campionato in cui ci sarà da soffrire fino alla fine, ma siamo convinti che questa sofferenza ci porterà una grande gioia".