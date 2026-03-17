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Ternana, non solo Liverani, Sollevato dall'incarico anche Diego Foresti
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Dopo l'esonero di Fabio Liverani dalla guida della prima squadra, arriva un altro scossone in casa Ternana. Ecco la nota ufficiale appena diffusa:
"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Responsabile dell’Area Tecnica il Sig. Diego Foresti. La società augura al Direttore Foresti il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale".
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