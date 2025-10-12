McKennie in scadenza, già a gennaio possibile addio alla Juventus. C'è la MLS

Si sviluppa, tra le altre cose, anche il tema del futuro di Weston McKennie all'interno dell'edizione di oggi de La Stampa. Il quotidiano piemontese fa il nome del centrocampista americano tra i possibili sacrificabili del prossimo mercato invernale in casa Juventus.

Il contratto di McKennie con la Vecchia Signora è in scadenza il 30 giugno del 2026 e la finestra invernale sarà quindi, senza una firma su un nuovo accordo, l'ultima occasione per ottenere un indennizzo dalla sua cessione, dato che poi da febbraio il calciatore sarebbe libero di firmare con chiunque volesse. In ogni caso, sarebbe risparmiato il pagamento dell'ingaggio, che nel suo caso è da 3,3 milioni di euro lordi a stagione, vale a dire quasi 300mila euro al mese. Ci sono sirene dalla madrepatria, dove alcune formazioni top di MLS pensano proprio a lui.

Oltre al risparmio, c'è anche l'aspetto del posto in rosa che andrebbe a liberare lo stesso McKennie, in favore con ogni probabilità di un esterno di centrocampo, più che di un interno. E i nomi che vengono fatti sono quelli già emersi nel corso delle ultime settimane, se non mesi: da Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, che sembrava poter essere inserito nei discorsi estivi per Nico Gonzalez ma alla fine è rimasto con i Colchoneros, a Brooke Norton-Cuffy del Genoa, arrivando infine a Raphael Guerreiro del Bayern Monaco, anche lui come McKennie entrato nell'ultimo anno del suo contratto.