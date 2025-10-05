Juventus, McKennie ritrova Allegri: "Ci conosce bene, sarà dura ma anche per lui"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 6^ giornata di Serie A.
Se ti dico Massimiliano Allegri, cosa ti viene in mente?
"Sa come giocano tanti nostri giocatori sul campo. Sarà difficile, ma anche per lui".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile