L'Italia vince 3-1 in Estonia, La Repubblica in taglio alto: "Passo verso i playoff"
Tre punti che avvicinano l'Italia ai playoff. La Nazionale di Gennaro Gattuso si è imposta per 3-1 a Tallinn sull'Estonia e ha staccato Israele, battuto 5-0 in Norvegia, al secondo posto. Gli azzurri dovranno infatti cercare la qualificazione al Mondiale solo al gli spareggi in quanto il primo posto, aritmeticamente raggiungibile ma in netto svantaggio per differenza reti, è blindato da Haaland e compagni. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "L'Italia vince in Estonia, passo verso i playoff".
