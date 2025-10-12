Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Italia vince 3-1 in Estonia, La Repubblica in taglio alto: "Passo verso i playoff"

L'Italia vince 3-1 in Estonia, La Repubblica in taglio alto: "Passo verso i playoff"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Andrea Piras

Tre punti che avvicinano l'Italia ai playoff. La Nazionale di Gennaro Gattuso si è imposta per 3-1 a Tallinn sull'Estonia e ha staccato Israele, battuto 5-0 in Norvegia, al secondo posto. Gli azzurri dovranno infatti cercare la qualificazione al Mondiale solo al gli spareggi in quanto il primo posto, aritmeticamente raggiungibile ma in netto svantaggio per differenza reti, è blindato da Haaland e compagni. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "L'Italia vince in Estonia, passo verso i playoff".

Articoli correlati
L'Italia vince 3-1 e si avvicina ai playoff, Il Mattino in prima pagina: "Vai col... L'Italia vince 3-1 e si avvicina ai playoff, Il Mattino in prima pagina: "Vai col Ringhio"
Tutto facile per l’Italia in Estonia con La Stampa che titola: “Sorpresa Pio Esposito”... Tutto facile per l’Italia in Estonia con La Stampa che titola: “Sorpresa Pio Esposito”
Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le... Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Altre notizie Rassegna stampa
L'Italia vince 3-1 e si avvicina ai playoff, Il Mattino in prima pagina: "Vai col... L'Italia vince 3-1 e si avvicina ai playoff, Il Mattino in prima pagina: "Vai col Ringhio"
Tutto facile per l’Italia in Estonia con La Stampa che titola: “Sorpresa Pio Esposito”... Tutto facile per l’Italia in Estonia con La Stampa che titola: “Sorpresa Pio Esposito”
L'Italia vince 3-1 in Estonia, La Repubblica in taglio alto: "Passo verso i playoff"... L'Italia vince 3-1 in Estonia, La Repubblica in taglio alto: "Passo verso i playoff"
L’Italia vince con l'Estonia ma la Norvegia resta a -6. Il Messaggero: “Mondiale... L’Italia vince con l'Estonia ma la Norvegia resta a -6. Il Messaggero: “Mondiale lontano”
Estonia ko per 3-1, l'apertura in prima pagina di Tuttosport: "Italia, così ci crediamo"... Estonia ko per 3-1, l'apertura in prima pagina di Tuttosport: "Italia, così ci crediamo"
L'Italia vince ma la Norvegia blinda il primo posto, Corriere dello Sport: "Senza... L'Italia vince ma la Norvegia blinda il primo posto, Corriere dello Sport: "Senza storia"
L'Italia batte Estonia ed è ad un passo dai playoff. La Gazzetta dello Sport: “Vediamo... L'Italia batte Estonia ed è ad un passo dai playoff. La Gazzetta dello Sport: “Vediamo Azzurro”
Italia ko al Mondiale U20, Gazzetta di Parma: "Il crociato Cremaschi segna 2 gol... Italia ko al Mondiale U20, Gazzetta di Parma: "Il crociato Cremaschi segna 2 gol agli Azzurrini"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
3 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
4 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.1 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.2 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.3 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Infortunio Addai, Fabregas trema. Chance Nico Paz-Argentina: Como, il punto sui nazionali
Immagine news Serie A n.2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine news Serie A n.3 Genoa, non chiamatele riserve: un test per mettere in difficoltà Vieira e scalare le gerarchie
Immagine news Serie A n.4 Pio Esposito, prima gioia con l’Italia. Domani l’Inter di nuovo ad Appiano
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Bremer accelera per il Como: anche Miretti spera nel recupero
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Sarri torna al 4-3-3: la scelta inevitabile per l’ennesima emergenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?