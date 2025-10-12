Calhanoglu nega le telenovele estive: "Sono sempre stato dell'Inter, contento di continuare"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter impegnato in questa sosta per le nazionali con la Turchia, ha parlato a Sport Mediaset al termine della partita di ieri sera contro la Bulgaria, vinta con un tennistico 6-1 da parte della selezione guidata dal ct italiano Montella.

Il centrocampista ribadisce ancora una volta di non essere mai stato davvero vicino ad andarsene dall'Inter nel corso del mercato estivo che si è concluso all'incirca un mese fa. Ha detto Calhanoglu: "Non è mai successo niente, sono sempre stato un giocatore dell'Inter e sono contento di continuare. Io faccio tutto per il club perché sono un giocatore dell'Inter e non è cambiato niente".

Per Calhanoglu si è parlato a lungo della possibilità che andasse finalmente a giocare nel campionato del suo paese, la Super Lig turca, ma il centrocampista dell'Inter ribadisce: "Le cose sono sempre state uguali e non è cambiato niente, darò il mio massimo".