Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste

Nuovo capitolo del complicato rapporto tra il Milan e la puntualità all’ingresso in campo nella ripresa, in quella che è ormai evidentemente una strategia di Massimiliano Allegri. Il club rossonero è infatti stato multato dal Giudice Sportivo con 22.000 euro di ammenda “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”. Salgono così a 107.000 euro le multe incassate dai rossoneri in questo campionato solo per ritardi. Non finisce qui, perché il Milan è stato multato anche per ulteriori 8.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Considerando anche le cifre non legate a ritardi, le multe complessive incassate dal club di via Aldo Rossi in questo campionato salgono a quota 121.500: superato il Lecce, finora la più multata.

I salentini si “consolano” con 2.000 euro di multa nell’ultimo turno, che portano il totale a 107.000. Stessa sanzione comminata al Genoa, mentre sono 3.000 gli euro di multa al Bologna.

Il derby, e le proteste dell’Inter per il mancato rigore dopo il mani di Ricci, portano 10.000 euro di multa anche a Dario Baccin, vice direttore sportivo nerazzurro, “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale”. Sanzionato con una giornata di squalifica e 5.000 euro di multa il preparatore atletico del Milan, Simone Folletti, “per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara”.