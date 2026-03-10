In Italia si torna subito in campo dopo la Nazionale: c'è la Coppa Italia. Non senza polemiche

Juventus, Fiorentina, Roma e Inter saranno impegnate nelle semifinali della Coppa Italia Femminile. A pochi giorni dal rientro delle giocatrici dalle nazionali

A pochi giorni dalle gare delle Nazionali, giocate sabato scorso, in Italia si torna in campo con le gare d'andata di Coppa Italia Femminile. Un calendario che ha suscitato molto dibattito e molte critiche visto che l'Italia torna in campo prima degli altri campionato europei più importanti che hanno deciso di lasciare una settimana di tempo ai club per potersi allenare e far recuperare energie a chi ha giocato i match di qualificazioni ai Mondiali.

Tanto da toccare anche la Nazionale con il ct Andrea Soncin che prima della sfida contro la Danimarca si è espresso così in merito al calendario: “Io faccio fatica a dare un giudizio sui calendari del nostro calcio, siamo totalmente focalizzate su quello che è il loro obiettivo con la maglia azzurra e non sulla Coppa Italia nel turno infrasettimanale. - ha proseguito Soncin spiegando che spesso accade anche con l'Italia - Succede di avere pochi giorni a disposizione per preparare la partita e questo vale sia per la Nazionale, non in questo raduno, sia per i club. Sono sicuro che comunque arriveranno al massimo della condizione".

Il programma – Polemiche anche per l'orario in cui sono state piazzate le due gare con la sfida fra Fiorentina e Juventus che si giocherà di mercoledì alle 18:00 quasi in contemporanea con la prima gara di Champions League di giornata, Bayer Leverkusen-Arsenal in questo caso, mentre l'altra sfida fra Roma e Inter è programmata di giovedì alla stessa ora, praticamente a ridosso della sfida che vedrà impegnata la squadra maschile della Roma contro il Bologna in Europa League. Non la migliore scelta per dare visibilità alla seconda competizione italiana per importanza.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Coppa Italia Femminile

Andata

Mercoledì 11 marzo

Fiorentina-Juventus ore 18:00

Giovedì 12 marzo

Roma-Inter ore 18:00

Ritorno 28-29 Marzo

Juventus-Fiorentina

Inter-Roma