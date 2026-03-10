Serie C, gli arbitri della 32ª giornata per i tre gironi: Vicenza-Inter U23 a Luongo di Frattamaggiore
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 32ª giornata del campionato di Serie C 2025-26. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 13 e lunedì 16 marzo 2026:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Giana Erminio: Alessandro Recchia di Brindisi (Fracchiolla-Alessandrino. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Arshad)
Alcione-Union Brescia: Erminio Cerbasi di Arezzo (Macripò-Spagnolo. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: Cadirola)
Cittadella-Dolomiti Bellunesi: Luca De Angeli di Milano (Daghetta-Colazzo. IV Ufficiale: Kovacevic. Operatore FVS: Tesi)
Vicenza-Inter U23: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore (Nigri-Tomasi. IV Ufficiale: Pizzi. Operatore FVS: Posteraro)
Lecco-Novara: Andrea Migliorini di Verona (Cerrato-Minutoli. IV Ufficiale: Mazzer. Operatore FVS: Morea)
Lumezzane-Pro Patria: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (De Luca-De Tommaso. IV Ufficiale: Gemelli. Operatore FVS: Consonni)
Ospitaletto-Trento: Valerio Vogliacco di Bari (Massari-Galluzzo. IV Ufficiale: Pasculli. Operatore FVS: Cavalli)
Pergolettese-Arzignano Valchiampo: Marco Di Loreto di Terni (Nechita-Testaì. IV Ufficiale: Iannello. Operatore FVS: Li Vigni)
Triestina-Pro Vercelli: Silvia Gasperotti di Rovereto (Montanelli-Cocomero. IV Ufficiale: Zago. Operatore FVS: Munitello)
Virtus Verona-Renate: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Galasso-Mandarino. IV Ufficiale: Teghille. Operatore FVS: Roncari)
GIRONE B
Arezzo-Perugia: Mattia Drigo di Portogruaro (Cataneo-Peloso. IV Ufficiale: Terribile. Operatore FVS: Meraviglia)
Forlì-Juventus Next Gen: Mattia Nigro di Prato (Miccoli-Rossini. IV Ufficiale: Eremitaggio. Operatore FVS: Tagliaferri)
Gubbio-Ascoli: Fabrizio Ramondino di Palermo (Martinelli-Rosania. IV Ufficiale: Dini. Operatore FVS: Cardinali)
Livorno-Carpi: Carlo Esposito di Napoli (Mititelu-Fumagallo. IV Ufficiale: Burlando. Operatore FVS: Pignatelli)
Pineto-Bra: Michele Maccorin di Pordenone (Storgato-Petarlin. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Esposito)
Pontedera-Guidonia Montecelio: Maria Marotta di Sapri (Chiavaroli-Rizzello. IV Ufficiale: Iacobellis. Operatore FVS: Rinaldi)
Sambenedettese-Campobasso: Dario Madonia di Palermo (Russo-Antonicelli. IV Ufficiale: Ursini. Operatore FVS: Singh)
Torres-Ravenna: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Gennuso-Petrov. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Pilleri)
Vis Pesaro-Ternana: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Celestino-Mezzalira. IV Ufficiale: Picardi. Operatore FVS: Skura)
GIRONE C
Audace Cerignola-Sorrento: Gianluca Renzi di Pesaro (Palermo-Iuliano. IV Ufficiale: Acquafredda. Operatore FVS: Veli)
Picerno-Trapani: Maksym Frasynyak di Gallarate (Brizzi-Monaco. IV Ufficiale: Maresca. Operatore FVS: Romaniello)
Benevento-Foggia: Alberto Poli di Verona (Barcherini-Brunetti. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: Chianese)
Casarano-Cosenza: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Martinelli-Vitale. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Fedele)
Casertana-Monopoli: Leonardo Di Mario di Ciampino (Nicosia-Chillemi. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Marchese)
Crotone-Saleritana: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Starnini-Mastrosimone. IV Ufficiale: Silvestri. Operatore FVS: Marucci)
Giugliano-Atalanta U23: Leonardo Leorsini di Terni (Rispoli-Signorelli. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Valcaccia)
Latina-Siracusa: Lucio Felice Angelillo di Nola (Andreano-De Chirico. IV Ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Spizuoco)
Potenza-Cavese: Andrea Zoppi di Firenze (D'Ettorre-Gasparini. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Ferraro)
Team Altamura-Catania: Abdoulaye Diop di Treviglio (Marchese-Taverna. IV Ufficiale: Spina. Operatore FVS: Capriuolo)
