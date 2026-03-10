Trapani ancora attivo sul mercato, il presidente Antonini annuncia il ritorno di Balla

L'esterno offensivo lascia la Vibonese, di cui è capitano, per riabbracciare il club siciliano in cui aveva militato in Serie D

Il Trapani è pronto a rinforzarsi pescando in Serie D. Nella giornata di ieri infatti il presidente del club siciliano Valerio Antonini ha annunciato sui propri canali social il ritorno in Sicilia del centrocampista offensivo Besmir Balla attualmente in forza alla Vibonese in Serie D dove ha messo a segno due reti in 24 presenze.

“È Bes Balla il regalo che faccio alla squadra. Il mio Bes. Sono certo che darà tutto per il Trapani. È carico a mille e domani torna da noi”, ha scritto ieri Antonini confermando le voci di un ritorno dell’albanese classe ‘94 che con il Trapani ha messo a segno dodici reti in 37 presenze.

Il giocatore dunque dovrebbe a breve risolvere il suo contratto con i calabresi, che si trovano in piena zona playout e lottano per salvarsi, per salire di categoria e riabbracciare il Trapani di Antonini. Una scelta che fa molto discutere a Vibo Valentia visto che Balla è anche il capitano della squadra e sta abbandonando la barca in un momento delicato della stagione.