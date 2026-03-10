A Foggia traballa la panchina di Pazienza. Ma per ora si va avanti con l'ex Torres

Una stagione decisamente travagliata quella che sta vivendo il Foggia, al momento ultimo nella graduatoria del Girone C di Serie C, e alle prese con il grande dilemma: confermare o non confermare Michele Pazienza in panchina?

La giornata di riflessione è stata piuttosto lunga - da domenica fino a ieri -, le quattro sconfitte consecutive pesano e non poco sul bilancio complessivo del quarto tecnico stagionale, ma, come si legge sul sito lattacco.it, a ora il club ha deciso di andare avanti con l'attuale guida tecnica, perché, si legge "avvicendare il quinto tecnico di stagione vorrebbe dire solo aprire un'altra crepa in un'annata da incubo". Certo è che l'ex Torres non ha invertito la rotta, e nemmeno ha arginato la crisi nella quale versava la squadra, non solo alle prese con le problematiche del club risolte poi con l'arrivo della nuova proprietà, ma anche appunto con una situazione di campo non rosea. Però ora non si cambierà.

Panchina quindi per il momento salva, ma il silenzio stampa annunciato domenica dal Ds in pectore Carmine Cagnazzo prosegue. Come detto dal dirigente, "annunciamo il silenzio stampa perché penso che le chiacchiere siano state troppe, ora è tempo di tirare fuori gli attributi". Vedremo se ci sarà il cambio di rotta nel weekend, ma la sfida non sarà agevole: alle porte, c'è la capolista Benevento...