Attilio Lombardo per salvare la Sampdoria. Ma Foti-Gregucci valevano il nono posto

La Sampdoria riparte da Attilio Lombardo. Una scelta che affonda le sue radici già nelle settimane precedenti, perché l’ex esterno blucerchiato non aveva mai nascosto la volontà di provare a sedersi sulla panchina da primo allenatore. Un desiderio coltivato da tempo, alimentato anche dal forte legame con l’ambiente doriano e dalla convinzione di poter dare una scossa a una squadra che, nelle ultime settimane, ha perso continuità di risultati.

La decisione della società è arrivata dopo l’esonero di Salvatore Foti e Angelo Gregucci, sollevati dall’incarico in seguito a un periodo negativo culminato con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Un filotto che ha convinto la dirigenza a cambiare guida tecnica nel tentativo di invertire la rotta e ritrovare slancio nella parte finale della stagione. Eppure, se si allarga lo sguardo al percorso complessivo della loro gestione, il bilancio non è stato del tutto negativo. Da quando erano arrivati sulla panchina blucerchiata Foti e Gregucci avevano raccolto un bottino di punti che vale il nono posto in classifica nell’arco di ventuno partite.

Numeri che raccontano di un rendimento complessivamente discreto, ma che non sono bastati a salvare la panchina dopo il recente calo di risultati. Per il momento Lombardo guiderà la squadra in una veste ad interim. La dirigenza vuole prendersi qualche giorno per valutare l’evoluzione della situazione.