Al via l'era Caserta a Empoli. Con il dilemma difesa: avanti con la linea a tre o si cambia?

Ha preso il via quest'oggi, e più nel dettaglio anche praticamente pochi minuti fa, l'era Fabio Caserta a Empoli: il neo tecnico azzurro, ufficializzato quest'oggi dopo l'esonero di Alessio Dionisi, sta dirigendo il primo allenamento in Toscana, presso il Sussidiario dello stadio 'Carlo Castellani-Computer Gross Arena'.

Un pomeriggio, quello che si vive a Empoli, che ovviamente darà anche qualche indicazione tattica su come potrebbe eventualmente cambiare l'Empoli, ma proviamo intanto a fare qualche ipotesi. Nel corso della carriera, e anche questo anno a Bari dove ha iniziato la stagione, Caserta ha utilizzato per la maggiore il 3-5-2, e capiremo quindi a breve se deciderà di proseguire con il suo credo, visto e considerato che la difesa a tre è stata anche il marchio di fabbrica di Dionisi. Certo, con risultati non proprio soddisfacenti; ecco quindi che si potrebbe tentare la linea a quattro, che viene resa possibile anche dalla presenza di Antonio Candela in rosa. Sinora, le uniche variazioni apportate da Dionisi hanno riguardato solo il centrocampo e l'attacco, con il modulo che alle volte è stato il 3-4-2-1.

Non resta quindi che attendere, per vedere cosa proverà oggi e nei prossimi giorni il neo trainer azzurro. Alle porte lo scontro con il Mantova, che si giocherà sabato 14 marzo alle 15:00. Una gara da dentro o fuori? Diciamo che peserà sul prosieguo del campionato...