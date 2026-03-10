TMW Radio L'osservatore Palma: "Gattuso, guarda che talenti Pacifico, Messori e Zuccarello"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani di secondo passaporto italiano.

Luca Messori (15-10-2007) (Paesi Bassi/Italia), trequartista/centrocampista centrale/esterno d’attacco dell'Ajax Under 21. Nato a Modena ma cresciuto vicino Amsterdam, nella cittadina di Bussum, dove la famiglia del ragazzo si è trasferita quando lui aveva cinque anni. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, negli anni ha dimostrato grande duttilità ed enorme fantasia che gli ha fatto guadagnare il soprannome di “Genietto”. Tecnica di base di altissimo livello, bravissimo sui calci da fermo, visione di gioco e capacità di vedere giocate che gli altri non vedono. Dopo aver giocato con la nazionale italiana Under 18, ha deciso di accettare la convocazione dell’Under 19 olandese.

Somiglianza: Wesley Sneijder

Valore di mercato: 10 milioni €

Patricio Pacifico (08-04-2006) (Uruguay/Italia), terzino sinistro del Barcellona B (in prestito dal Defensor). Passaporto italiano per questo fisico e veloce terzino sinistro. Cresciuto nel Defensor, oltre aver dimostrato grandi capacità sulla fascia sinistra, può essere utilizzato come difensore centrale dove è aggressivo in marcatura e difficilmente battibile nei duelli aerei. Dotato di ottima corsa e di grande resistenza, è molto bravo nell’assist e molto attento in fase difensiva. Dopo aver partecipato al SUB20 con l’Uruguay è passato in prestito, con diritto di riscatto, al Barcellona che lo ha inserito nella Squadra B per testarne l’affidabilità. Nazionale Under 20 uruguaiano.

Somiglianza: Theo Hernandez (Al-Hilal)

Valore di mercato: 6 milioni €

Lukas Zuccarello (02-12-2006) (Brasile/Italia), trequartista/mezzala offensiva del Vasco Under 20. Trequartista di grande creatività brasiliano di chiare origini italiane. Fantasioso, duttile e dotato di una grandissima tecnica di base. Ambidestro, caratteristica che lo rende imprevedibile e difficilmente marcabile. Nato a San Paolo e cresciuto nel Corinthians, dopo un passaggio nelle giovanili del Recife, nel 2022 è arrivato al Vasco dove ha avuto un ottimo impatto e una crescita costante. La sua versatilità gli consente di saper giocare in più ruoli, ma il ruolo dove si esprime al meglio è quello di “numero dieci” che gli consente di giocare tra linee e creare.

Somiglianza: James Rodriguez (Minnesota)

​​​​​​​Valore di mercato: 5 milioni €