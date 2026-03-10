Modena, Adorni: "Prime 4 sembrano lontane, ma vogliamo la miglior posizione ai play off"

“Il derby è stata una partita complicata che arrivava dopo un turno infrasettimanale, sapevamo l’importanza della sfida e di quanto sia sentita e abbiamo cercato in tutti i modi di vincerla. Guardando la classifica, comunque, abbiamo guadagnato un punto in ottica playoff ed è stato un risultato positivo”. Il difensore del Modena Davide Adorni intervistato da TV Qui ha parlato così della gara contro il Cesena nell’ultimo turno: “Dopo i due gol subiti contro l’Entella ci eravamo detti che dovevamo ritrovare cattiveria e solidità, siamo riusciti a mettere la gara nella giusta direzione, ma ci è mancato il gol che sarebbe servito per vincere”.

Adorni si sofferma poi sulla prossima sfida contro uno spezia bisognoso di punti per la corsa salvezza: “L’obiettivo è vincere, partiamo sempre per i tre punti. Poi le difficoltà ci sono, ma i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto da inizio anno. La prossima partita la affronteremo con la convinzione che abbiamo le qualità per fare una grande gara e ottenere un risultato positivo. - prosegue il centrale come riporta Parlandodisport.it - La classifica non mente mai, ma i conti si fanno a fine stagione. Finora dobbiamo essere molto contenti di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo essere molto contenti di quello che stiamo facendo. I primi quattro posti sembrano lontani a livello di punti, ma pensiamo una partita alla volta cercando di dare il massimo e arrivare ai play off nella migliore posizione possibile. Le prime tre della classe sono quelle che mi hanno impressionato maggiormente, ma soprattutto Venezia e Frosinone, che all’andata mi ha fatto veramente un’ottima impressione”.

Spazio poi al momento personale e al rapporto coi compagni di reparto: “Sono abbastanza contento poi tutti ci poniamo degli obiettivi e io proverò a raggiungerli. Sono uno che vive di emozioni e vivere lo spogliatoio e il campo qui a Modena mi rende fiero di fare il calciatore. Spero di continuare così e che la squadra ottenga buoni risultati. - conclude Adorni – Sto cercando di trasmettere la mia esperienza con il lavoro e dare consiglio o parole di conforto quando è necessario. Devo dire che sono rimasto sorpreso da quanto stanno facendo Tonoli e Nieling, ma tutti i ragazzi, compreso Dellavalle, hanno grandi qualità”.