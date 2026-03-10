Il gol di Carlos Augusto nel derby? Doveri: "Ho fischiato un'ora prima". Tonolini: "L'avremmo annullato comunque"

Il tocco di mani di Samuele Ricci nel finale di Milan-Inter non è stato l’unico episodio arbitrale discusso del recente derby di Milano vinto dai rossoneri. Pochi istanti prima, non era stato infatti convalidato il gol di Carlos Augusto, nato su calcio d’angolo, perché l’arbitro Doveri aveva fischiato subito dopo la battuta di Dimarco: “Ho fischiato un’ora prima - si sente Doveri dire ai giocatori -, non potete spingere”.

Nell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, Mauro Tonolini, ex arbitro e componente della CAN A e B, commenta così l’accaduto: “Doveri l’aveva fatto anche in altri momenti della gara, è intervenuto in termini di prevenzione, per evitare strattonamenti. In questo caso l’intento era prevenire contatti fra Carlos Augusto e Saelemaekers.

In realtà - aggiunge Tonolini - c’è un’immagine che chiarisce che il gol l’avremmo annullato comunque, perché il pallone tocca, pur casualmente, il braccio di Carlos Augusto”.