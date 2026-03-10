Scamacca per il salto di qualità anche in Europa. Con la maglia da titolare dell'Italia sullo sfondo

Gianluca Scamacca sta alzando i giri del proprio motore. Il centravanti della Dea dopo l'importantissima rete nella gara di ritorno contro il Borussia Dortmund in Champions League ha trovato la doppietta con l'Udinese che ha risistemato in parte la situazione per i suoi.

Ora per il classe '99 si apre nuovamente il palcoscenico della Champions League, con l'attesa titolarità nella sfida di andata che l'Atalanta giocherà contro il Bayern Monaco fra poche ore. Una partita per certi versi quasi impossibile, che la Dea vuole però tenere aperta in vista del ritorno all'Allianz Arena della prossima settimana. E Scamacca proverà a sfruttare l'onda lunga delle recenti prestazioni per trascinare ancora una volta i suoi.

In stagione il centravanti ha segnato 12 gol in 30 presenze complessive, di cui 3 in Champions League. E oggi ha tutta l'intenzione di migliorare i propri numeri con un doppio obiettivo. Il primo e più evidente è quello di squadra, cercando di mettere la sua Atalanta nelle migliori condizioni in vista del ritorno. Il secondo è più nascosto, ma verosimilmente ben presente nella sua mente: i playoff dell'Italia per l'accesso al prossimo Mondiale sono oramai dietro l'angolo e Scamacca potrebbe sfruttare (anche) questa occasione per scalare gerarchie all'interno della mente del ct Gattuso. Con un Kean che continua a vivere di alti e bassi, sia in campo che a livello fisico, e un Retegui la cui condizione sarà tutta da valutare, ecco che Scamacca potrebbe guadagnarsi i gradi del titolare per l'appuntamento che l'Italia avrà con la storia. Intanto però c'è l'ostacolo Bayern Monaco, test che dirà molto sul percorso di crescita del centravanti di Raffaele Palladino.