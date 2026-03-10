Gubbio salvo con un mese e mezzo di anticipo. Grazie a due derby vinti e tanti giovani

Tre vittorie consecutive, due derby vinti contro Perugia e Ternana. Il Gubbio è salvo con un mese e mezzo di anticipo. Merito di una società che è riuscita a tenere la barra dritta nei momenti di difficoltà, anche grazie all'esperienza di Mauro Leo, direttore sportivo che in passato ha ricoperto ruoli anche in Juventus e Inter. Tanti i giovani inseriti e chiesti a club di A come Bagnolini del Bologna, Di Bitonto e Minta del Sassuolo, Ghirardello preso a titolo definitivo dal Padova e match winner contro le Fere, oppure Djankpata dello Spezia. Calciatori che hanno faticato nella prima parte di campionato ma che ora sono cresciuti e sono colonne portanti della formazione umbra.

Il quarto posto è distante un solo punto e la speranza di raggiungere i playoff c'è, eccome. C'è pure la voglia di Domenico Di Carlo di rilanciarsi dopo qualche passaggio a vuoto di troppo. Domenica in più c'è l'Ascoli, club che ha allenato nella scorsa stagione e a cui vorrebbe, probabilmente, assestare un tiro mancino dopo i ventitré punti in undici partite di questo 2025.

Domenico Di Carlo, nel post partita della terza vittoria di fila, ha posto l'accento su quanto successo nel corso di questi ultimi mesi. “La Ternana ci ha messo sotto ed è stata brava a far giocare vicini i propri attaccanti. La vittoria è meritata però voglio fare i complimenti ai rossoverdi. Il merito di questi tre punti è del gruppo. Siamo diventati squadra e dobbiamo continuare a lavorare così per le prossime sette partite. Dopo la vittoria storica contro il Perugia sono arrivati tre punti altrettanto storici".