Calciomercato, sull'asse Inter e Juventus passa il futuro di due attaccanti

A fine stagione per l'Inter si prospetta una vera e propria rivoluzione. Saranno tanti gli elementi della rosa attuale a salutare Milano, chi per motivi tecnici, chi per ragioni contrattuali e addirittura chi per questioni di bilancio. Potrebbe essere il caso, quest'ultimo, di Marcus Thuram. I nerazzurri potrebbero infatti doversi trovare costretti a sacrificare un pezzo pregiato, e l'attaccante francese resta sempre l'indiziato numero uno. L'Inter non cederà comunque Tikus per meno di 65 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata per i club di Premier League. Ma attenzione anche al possibile interesse della Juventus, che indipendentemente dalla questione Vlahovic farà qualcosa in attacco.

Qualora i bianconeri si rivelassero disposti a mettere sul piatto l'offerta giusta, ecco che la possibilità che Marcus raggiunga il fratello Khephren a Torino non sarebbe poi così remota.

La Juventus vuole comunque prima capire quello che succederà con Vlahovic: il serbo continua a dare priorità al rinnovo con la Vecchia Signora, con l'Inter alla finestra in caso di addio a parametro zero. Mancano ancora diversi mesi, ma la prossima estate di calciomercato si preannuncia già caldissima