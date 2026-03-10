La capolista Venezia e poi due scontri diretti: Lombardo si gioca la Sampdoria in una settimana

Venezia e Avellino in casa, Carrarese in trasferta. Sono queste le tre gare che avrà a disposizione Attilio Lombardo, affiancato da Nicola Pozzi, per provare a guadagnare la fiducia della Sampdoria fino al termine della stagione e magari più in là. Tornato nello staff tecnico blucerchiato lo scorso novembre, dopo aver contribuito alla salvezza nella passata stagione al fianco di Chicco Evani, l’ex centrocampista è stato promosso ad interim in vista di una settimana molto intensa con un altro turno infrasettimanale prima della pausa per le Nazionali.

Se l’esordio non sarà certamente dei più facili, visto che a Marassi arriverà una capolista lanciatissima verso la promozione come il Venezia di Giovanni Stroppa, le altre due partite diranno molto per la corsa salvezza e l’eventuale conferma di Lombardo. La Carrarese infatti è appena due punti sopra la Sampdoria, mentre l’Avellino al momento ha tre lunghezze di vantaggio. Si tratta dunque di due scontri diretti da non fallire per risalire la china.

Sullo sfondo restano le ombre di Beppe Iachini, attualmente in pole, e Guido Pagliuca, con cui la società starebbe trattando in queste ore per trovare un accordo. Una situazione che denota una certa confusione in casa blucerchiata con Lombardo che dovrà tenere la barra dritta in mezzo a questi marosi per replicare l’impresa di un anno fa.