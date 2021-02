Milan, Ibrahimovic su Pioli: "Forse l'ho Zlatanizzato. Se siamo in alto, è merito suo"

Nella sua intervista con Discovery Plus, il fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di Stefano Pioli, che nel suo percorso al Milan sembra essere molto cambiato: "Forse l'ho Zlatanizzato. Forse è diventato come me. Pioli lo conoscevo già perché ci ho giocato contro in Italia. Le squadre che ha avuto sono andate molto su e giù, da squadre top a squadre piccole. E' arrivato in un Milan dove l'ambiente era difficile. Quando ha preso la squadra non era dove siamo ora. Se siamo dove siamo adesso è grazie a lui e il lavoro che ha svolto, grazie al modo in cui lavora, alla sua mentalità. Mette tanta pressione alla squadra, pretende molto, anche se è una squadre di giovani. Forse ha più pazienza di me, ma ovviamente è piu maturo e ha piu esperienza di me".