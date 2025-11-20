Valdifiori: "Conte ha detto certe cose per il bene del Napoli. Sì al tandem Hojlund-Lukaku"

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex centrocampista azzurro Mirko Valdifiori. Queste le sue dichiarazioni sull'Italia e sul caso Conte: "Gli impegni dell’Italia ai playoff non sono facili, non solo per la finale in trasferta ma anche perché l’Irlanda può essere un’avversaria imprevedibile. Ma se vogliamo andare i Mondiali dobbiamo vincere queste due partite.

Conte? Se ha detto quelle cose, lo ha fatto per il bene della squadra. Nessuno si tira la zappa sui piedi da solo, soprattutto un allenatore esperto come Conte. Lui ha visto questa strada per uscire da questa situazione e tirare fuori una reazione. Per i calciatori queste critiche devono essere uno stimolo, e non penso che possano rovinare il rapporto tra i giocatori e l’allenatore. Hojlund e Lukaku insieme? Secondo me sì, è una soluzione che ci può stare e che può portare anche qualcosa dal punto di vista dell’entusiasmo. Il gol di McTominay? Straordinario, perché non parliamo di un’amichevole o un allenamento, ma una partita fondamentale con la tensione al massimo. Solo un grande campione può riuscirci”.

Il golazo di McTominay in Nazionale

Con un altro prodigio, l’altra notte, all’Hampden Park di Glasgow ha aperto la via agli eroi di Scozia che riconquistano un posto al Mondiale dopo un’assenza di 28 anni. Scott McTominay, Mvp della Serie A e 18° della classifica del Pallone d’oro, lo ha rifatto. E ancora una volta non ha scelto una partita banale, ma quella con gli occhi di tutti addosso. Ha segnato un gol che per bellezza, importanza e contesto, perché è sempre il contesto a fare la differenza, entra di diritto nella storia del calcio moderno. Il segnale che arriva da Glasgow è una grandiosa notizia per la voglia di riscatto di Conte. Ora nel mirino ci sono Atalanta e Qarabag, i prossimi impegni con il Napoli.