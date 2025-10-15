Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, non solo Pulisic: anche Rabiot dolorante. Domani esami, ma non preoccupa

Il Milan deve fare i conti con gli acciacchi dei suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il caso è sicuramente quello legato a Christian Pulisic: l’impiego dello statunitense, già dolorante, anche nella seconda amichevole della rappresentativa a stelle e strisce (padrone di casa dei Mondiali 2026 con Canada e Messico) da parte di Mauricio Pochettino non è proprio andato giù ai rossoneri, che rischiano di perdere un pezzo fondamentale per Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, però, deve monitorare anche un’altra situazione. Adrien Rabiot dovrebbe farcela ma, secondo quanto riferito da gazzetta.it, il centrocampista francese è rientrato dagli impegni con la selezione allenata da Didier Deschamps con qualche fastidio al polpaccio. Non dovrebbe trattarsi di nulla più che una botta, ma l’idea dei rossoneri è di vederci chiaro e domani l’ex Juve si sottoporrà ad accertamenti per capire bene la situazione.

Esami in vista anche per Alexis Saelemaekers, in questo caso con qualche possibile buona notizia. Come vi abbiamo raccontato, infatti, sembra meno grave del previsto l’infortunio del laterale belga, più vicino alle prime prognosi arrivate su queste pagine che a quanto filtrava dal Belgio. La speranza dei rossoneri è che possa farcela addirittura per la Fiorentina, anche se non c’è alcuna voglia di rischiare.

