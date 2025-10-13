Sollievo Milan, Rabiot non subentrerà neanche in Islanda-Francia dopo il colpo al polpaccio

"Rabiot non si è allenato per precauzione, ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po' più di tempo". Aveva anticipato così il problema fisico di Adrien il CT della Francia, Didier Deschamps, in conferenza stampa e alla vigilia del match contro l'Islanda in corso al momento. Nella formazione titolare infatti il centrocampista del Milan non figura, rimanendo così in panchina, ma pizzicato dalle telecamere si è potuto notare un abbigliamento che suggerisce più di quanto detto.

Infatti, l'ex Marsiglia e Juventus è rimasto in parka, tuta e scarpe da ginnastica, in mezzo allo staff, mentre tutti gli altri Blues, compresi i sostituti, si preparavano nel riscaldamento. A causa della botta al polpaccio presa Rabiot non si è potuto allenare ieri, limitandosi a correre qualche minuto con il preparatore fisico, Cyril Moine, racconta L'Equipe.

Però, stando a quanto riferito dal quotidiano francese, non verrà corso alcun rischio stasera: il giocatore del Milan si limiterà a fare da spettatore a Reykjavík nella gara della Francia contro l'Islanda che potrebbe già valere la qualificazione ai Mondiali 2026 in base ad alcune combinazioni di risultati del girone. Una buona notizia, comunque, per il club rossonero in apprensione.

FORMAZIONI UFFICIALI

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson.

A disposizione: Anderson, Baldrusson, Bjarkason, Einarsson, Gunnarsson, Helgason, Hlynsson, Thordarson, Thorsteinsson, Valdimarsson.

Allenatore: Gunnlaugsson.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecan, Saliba, Digne; Thauvin, Camavinga, Koné; Olise, Mateta, Nkunku.

A disposizione: Akliouche, Chevalier, Coman, Ekitiké, Malo Gusto, L.Hernandez, T.Hernandez, Pavard, Rabiot, Samba, K.Thuram.

Allenatore: Deschamps.