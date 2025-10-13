Milan, Rabiot non preoccupa ma resta in dubbio per Islanda-Francia. Il punto sul centrocampista

"Rabiot non si è allenato per precauzione, ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po' più di tempo". Le parole pronunciate da Didier Deschamps nella giornata di ieri mettono in leggero allarme il Milan, anche se la situazione legata al francese non sembra preoccupare troppo. Nella Francia che stasera sarà impegnata sul campo dell'Islanda, ad ogni modo, lo stesso Rabiot ad ora è ancora in dubbio. Deschamps ha spiegato appunto che il centrocampista del Milan è stato esentato dalla rifinitura per precauzione, ma non è ancora certa - secondo quanto sottolinea Le Parisien - la sua presenza in campo a Reykjavik nel match contro l'Islanda valida per le qualificazioni mondiali (nel caso, pronto Camavinga per affiancare il romanista Manu Kone).

Il punto su Leao - Ieri non si è allenato poi nemmeno Rafael Leao che non giocherà il match del suo Portogallo contro l'Ungheria. Anche in questo caso comunque non c'è preoccupazione al Milan in quanto si tratta di semplice gestione dopo un inizio di stagione condizionato dal problema muscolare al polpaccio. L'attaccante sta facendo ritorno a Milano, come confermato dalla stessa Federazione portoghese. Leao è atteso a disposizione di Allegri già martedì, alla ripresa degli allenamenti a Milanello.

Gli altri Nazionali - Allegri attende via via il ritorno a Milanello di tutti i nazionali: gli ultimi a rientrare saranno come sempre Pulisic, Estupinan e Gimenez, impegnati rispettivamente con USA, Ecuador e Messico nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Tutti e tre torneranno a Milanello solo nella giornata di venerdì.