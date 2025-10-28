Domani Roma-Parma, i convocati di Cuesta: Keita è out per una contusione al ginocchio

Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 26 calciatori per il match Roma-Parma, in programma domani (fischio d'inizio ore 18:30 allo Stadio 'Olimpico'). Keita non rientra tra i convocati per una contusione al ginocchio.

Di seguito la lista dei convocati del Parma:

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 24 Ordoñez, 65 Plicco, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 78 Ciardi, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.

Le ultime di formazione sul Parma in vista della Roma:

Il turno infrasettimanale porterà quasi necessariamente mister Carlos Cuesta a operare un po’ di turnover per il suo Parma. Non si toccheranno però il modulo (un 4-4-2 ibrido) e Zion Suzuki tra i pali. In difesa certi del posto saranno capitan Delprato a destra e Circati al centro. Le altre due maglie saranno contese tra Valenti e Ndiaye al centro, mentre sulla sinistra Britschgi è in vantaggio su Lovik. Stesso discorso per la linea di centrocampo: a destra non si tocca Bernabé, mentre al centro non ci sarà Keita a causa di una contusione al ginocchio. Si prospetta dunque una coppia formata da Ordonez ed Estevez, mentre sulla sinistra guadagnerà posto Sorensen. La coppia d’attacco non può prescindere da Mateo Pellegrino, affiancato da uno tra Cutrone e Benedyczak