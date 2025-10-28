Catanzaro, Aquilani: "Vittoria col Palermo un toccasana, ora continuiamo su questa strada"

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani cerca la continuità dopo la vittoria contro il Palermo, la prima in questa stagione, conquistata sabato scorso. Prossimo avversario un Mantova in difficoltà, ma che non va sottovalutato soprattutto perché gioca fra le mura amiche: “Sicuramente dopo una bella vittoria vogliamo proseguire su questa strada e per riuscirci servirà una partita da squadra matura sotto ogni punto di vista. - spiega Aquilani come si legge sul sito del club -La vittoria è un toccasana, ci alleniamo e giochiamo sempre per conquistare i tre punti, ma non ci stavamo riuscendo e questo ci pesava. Il successo contro il Palermo deve aiutarci a scrollarci di dosso un po’ di negatività e darci la consapevolezza che per vincere servono equilibrio, attenzione, compattezza e spirito di sacrificio”.

Spazio poi all’importanza dell’approccio alla gara: “L’atteggiamento di chi scende in campo e di chi subentra fa la differenza. Il modulo è una conseguenza che dipende dai movimenti dei giocatori e dalle esigenze della partita”.

Infine uno sguardo al Mantova contro cui potrebbe essere determinante il controllo del gioco anche se Aquilani è di altro avviso: “Non penso sia il possesso palla a determinare il risultato. Sono due squadre che si allenano in modo simile, ma ciò che farà la differenza sarà l’atteggiamento e la gestione della gara in tutte le sue fasi”.