Ufficiale Catania, importante rinnovo in difesa: Ierardi ha firmato fino al 2027. La nota degli etnei

Rinnovo importante in casa Catania. Il club etneo con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinnovo fino al 2027 dell'esperto difensore Ierardi, classe '97 arrivato nell'estate del 2024 dal Vicenza e autore in questo anno e mezzo di 40 presenze condite da cinque reti. Di seguito il comunicato dei siciliani:

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Mario Ierardi.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: "Mario è un atleta nel pieno della maturità, un professionista capace di assicurare uno standard elevato in termini di prestazioni e atteggiamenti sempre utili alla causa collettiva. Apprezziamo in lui anche l'ambizione e la determinazione che sono tra i principali presupposti per essere protagonista nel Catania, quest'anno e in futuro".

Ierardi osserva: "La fiducia del Presidente, del Vice Presidente, dei dirigenti, di tutte le persone che lavorano per il club e dei tifosi rossazzurri è veramente preziosa e mi regala emozioni e motivazioni fortissime, voglio esprimere tutta la mia gratitudine. Tutti i miei sforzi sono e saranno diretti a ripagare la straordinaria possibilità di vivere la quotidianità calcistica in una delle piazze più importanti del calcio italiano, calorosa e appassionata. Forza Catania!"