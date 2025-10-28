Mantova-Catanzaro, i convocati di Aquilani: assente anche Buso. Torna però Seha
C’è solo una differenza nei convocati di mister Alberto Aquilani per la sfida fra il suo Catanzaro e il Mantova di domani. Oltre ai soliti Pompetti, Di Francesco, Frosinini e Varrengia sarà assente per la trasferta in Lombardia anche Buso. Al suo posto è stato convocato Seha che aveva saltato invece la sfida contro il Palermo nello scorso turno.
Questa la lista dei 24 calciatori a disposizione:
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Favasuli, Cassandro
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Oudin, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio
Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Seha, D’Alessandro
