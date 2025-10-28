Capello: "Mi dispiace per Tudor, è stato mio giocatore". E su Spalletti: "Ha dentro tristezza e rabbia"

"Mi dispiace per Tudor, che è stato anche un mio giocatore. Per me non era il momento ideale per una decisione del genere, con tutte queste partite così ravvicinate. Probabilmente hanno capito che dovevano fare in fretta. E' chiaro che hanno avvertito che lo spogliatoio non era più con lui". Parole di Fabio Capello, uno che il calcio - e l'ambiente bianconero - lo conosce bene.

"Possibili tutti questi cambi di allenatore alla Juve? Thiago Motta - continua Capello a Sky Sport - è un ottimo allenatore e si è perso. Tudor anche non è riuscito a dare continuità ai buoni risultati dello scorso anno. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona alla Juve".

Capello sull'ipotesi Spalletti: "Spalletti è un allenatore che ha dentro tristezza e rabbia. Per quello che non è riuscito a ottenere in Nazionale dai propri giocatori. A me ha confessato di aver sbagliato. Ora ha la possibilità di allenare la Juventus, mi auguro con un approccio più simile a quello avuto nell'esperienza a Napoli che in quella da ct. Ritrovando quell'umiltà che forse aveva perso".