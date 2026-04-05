TMW Mission Impossible Pisa: il destino è segnato, ma mai ammainare la bandiera

La situazione è sempre più difficile. Un ultimo posto in classifica in coabitazione con il Verona e lo spettro della Serie B sempre più reale. Il Pisa si gioca in questa domenica di Pasqua le ultime residue possibilità di tentare una risalita che sarebbe molto vicina all'impresa sportiva. La squadra di Oscar Hiljemark in casa contro il Torino cerca tre punti che sarebbero ossigeno e potrebbero dare un pizzico di speranza per tentare di ridurre il gap con le squadre che occupano il quartultimo posto e che sono Lecce e Cremonese.

Solo due vittorie in campionato

Certo il cambio di guida tecnica non ha giovato ai nerazzurri che hanno incontrato tante difficoltò nel corso della stagione e nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo tre punti frutto della vittoria casalinga contro il Cagliari. Troppo poco per una compagine che in tutto il campionato però ha portato a casa l'intera posta in palio solamente in due occasioni.

Mai ammainare la bandiera

Guai però a darsi per vinti. La compagine toscana non ha alcuna intenzione di ammainare la bandiera e darsi per vinta offrendo il fianco all'avversario. La volontà, come sempre, sarà quella di vendere cara le pelle cercando di portare a casa più risultati utili possibili, meglio se vittorie. Poi i conti si faranno alla fine. Ma la missione resta difficile.