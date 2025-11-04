Moggi: "Fiorentina in confusione totale. Allegri ha capito come curare l'ammalato Milan"
“Pioli esonerato e ricchissimo. Che caos i viola”. Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi ha commentato il delicato momento della Fiorentina, con Stefano Pioli sulla graticola e prossimo all’esonero: “La Fiorentina è in confusione totale, pesano le dieci giornate senza vittorie e soprattutto il penultimo posto in classifica. Di fronte a questa situazione, in attesa del sostituto di Pioli, consigliamo ai tifosi viola in rivolta di aiutare anziché manifestare”.
Spazio, ovviamente, anche alle altre formazioni del campionato, a partire dal Milan di Massimiliano Allegri che “evidentemente ha capito come curare l’ammalato rossonero. […] Allegri ha insegnato ai suoi giocatori l’arte della sofferenza per contenere gli avversari, per poi ripartire e cercare di vincere”.
Meno felice la giornata della Roma, battuta proprio dal Milan: “Poco convincenti i cambi effettuati da Gasperini, ai giallorossi resta comunque il dispiacere del rigore sbagliato da Dybala. Per essere competitiva fino alla fine deve risolvere il rebus della punta”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30