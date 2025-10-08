Moggi: "La Juve non è da Scudetto, il Milan può diventarlo. Vlahovic non segna più"

Luciano Moggi nel corso della sua carriera ha lavorato in vari club, tra cui anche la Juventus. L'ex direttore generale ha espresso su Libero la sua opinione sulla Vecchia Signora: "Non bella la sfida dell'Allianz Stadium, dove Juve-Milan è finita 0-0. Tra i fischi del pubblico i bianconeri si sono preoccupati più di distruggere le trame rossonere che di creare le proprie".

Un parere diverso invece emerge sul Milan di Massimiliano Allegri che "ha visto sfumare un successo di grande peso per colpa degli episodi, a partire dal rigore sbagliato da Pulisic. Parafrasando la boxe, ai punti avrebbe vinto il Milan, ma siccome nel calcio si vince coni gol (oltre all'errore di Pulisic, anche Leao ha sprecato due occasioni) il pari a reti inviolate è stato il risultato giusto".

Infine individua che cos'è che non va a Torino, sponda bianconera, dove Tudor sta un po' faticando a trovare la quadra: "In casa Juve continua il problema del centravanti: Openda e David al momento sono da archiviare, mentre Vlahovic non segna più neanche quando entra nella ripresa". È forse un po' troppo presto per esprimere giudizi, ma Moggi ha già le sue convinzioni: "In conclusione la Juve non è da Scudetto e il Milan può diventarlo, ma deve avere più coraggio".