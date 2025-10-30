TMW Moggi: "Chi voleva il VAR, ora lo maledice. C'è confusione, si cambiano troppe regole"

Tra i tanti temi che ha affrontato Luciano Moggi nel corso dell'intervista rilasciata a TuttomercatoWeb.com c'è anche quello relativo alle polemiche arbitrali e all'uso del VAR nel calcio italiano: "Io e Allegri quando venne fuori il VAR uscimmo allo scoperto, dicendo che era soggettivo perché c'era un arbitro che arbitrava in campo e uno in tv. È abbastanza scombinato ora perché cambiano le regole e si confondono sia quelli in campo, sia quelli al VAR. Sarebbe meglio rivedere questo VAR. Il fuorigioco e il gol-non gol sono oggettivi, le altre cose no ed è naturale ci sia confusione. Non voglio accusare chi sta in campo e chi sta al VAR, ma credo che meno regole si cambiano e più tranquillità c'è".

Ci sono più polemiche oggi che prima dell'avvento del VAR. Perché?

"È semplice. Quando veniva fuori il VAR tutti hanno detto: 'Menomale, almeno la Juventus non avrà più i favori di prima'. Adesso gli stessi che dicevano queste frasi maledicono il VAR quando non funziona qualcosa ai loro danni. Il calcio è anche questo, va preso così, è per certi versi intrattenimento. Comunque c'è confusione perché è in confusione chi lo gestisce".

