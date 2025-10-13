Catanzaro, contro il Padova serve la svolta: Aquilani rischia? Nulla è da escludere

Una sosta sicuramente particolare quella che sta osservando il campionato di Serie B - che riprenderà venerdì -, che vede le 20 squadre per il momento senza un esonero tra gli allenatori ma con qualcosa che "bolle in pentola": come infatti abbiamo anticipato, nonostante anche la settimana scorsa fosse di stop al torneo, l'Empoli ha deciso solo ieri per l'esonero di mister Guido Pagliuca, che dovrebbe essere rimpiazzato da Alessio Dionisi, già sulla panchina azzurra nella stagione 2020-2021.

Ma se da un lato Pagliuca potrebbe essere il primo tecnico cadetto esonerato, dall'altro ecco che anche Alberto Aquilani sembra non aver poi così salda la panchina del Catanzaro, almeno stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport. La sfida di domenica contro il Padova non può essere fallita, dice la rosa, perché, anche se non c'è un vero e proprio ultimatum per il tecnico, è evidente che non siano arrivate vittorie, che la squadra sia leggera in fase difensiva e con poco mordente in avanti; se contro i biancoscudati non ci sarà la svolta, non sono da escludere novità.

Intanto, a completezza di informazione, il quadro completo di tutte le panchine di Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo)

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)