Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri

Rafael Leao sta facendo ritorno a Milano. L’attaccante del Milan, reduce dal successo del Portogallo contro l’Irlanda, non ha preso parte all’allenamento odierno e ha lasciato il ritiro della Nazionale. Come confermato dalla Federazione portoghese, la decisione è stata condivisa tra il CT Roberto Martinez e il club rossonero, nell’ambito di un programma di gestione fisica dopo il recente infortunio. Nessuna preoccupazione per il Milan: Leao è atteso a disposizione di Allegri già martedì, alla ripresa degli allenamenti a Milanello.

Il comunicato ufficiale del Portogallo

"Rafael Leão è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda".

Gli elogi di Luciano Spalletti a Leao dal Festival dello Sport

"Secondo me può fare qualsiasi ruolo. È chiaro che va lasciato un po’ libero di interpretare le sue giocate e il suo pensiero di calcio, però nessuno è più bravo di Allegri nel collocare i giocatori nelle posizioni giuste. Ora mi pare che un paio di cose gliel’abbia dette, ma credo che riuscirà a farlo funzionare".