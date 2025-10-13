Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro

Subito dopo il successo di Tallinn contro l’Estonia - il terzo consecutivo della gestione di Gennaro Gattuso - la Nazionale italiana è rientrata in Italia con un volo charter per raggiungere Udine, dove martedì sera (ore 20.45, stadio “Friuli”) affronterà Israele. L’obiettivo è blindare il secondo posto del girone e consolidare la corsa verso il Mondiale.

Nel pomeriggio gli azzurri si sono allenati al centro sportivo “Dino Bruseschi”: seduta a porte chiuse per i calciatori che non erano scesi in campo o che avevano giocato solo uno spezzone di gara contro l’Estonia, mentre per i titolari è stato previsto un lavoro di scarico.

Preoccupazione per Moise Kean, uscito nel primo tempo del match di Tallinn dopo aver siglato il gol del vantaggio. L’attaccante della Fiorentina ha riportato un trauma alla caviglia destra e ha svolto terapie personalizzate. Nella giornata di lunedì sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità del problema. Se non dovesse farcela, Francesco Pio Esposito è già pronto a prendere il posto del centravanti della Fiorentina.

Intanto, Alessandro Bastoni lascerà il ritiro azzurro nella mattinata di domani. Il difensore dell’Inter, ammonito contro l’Estonia e dunque squalificato per la sfida con Israele, rientrerà al club di appartenenza. Bastoni - sempre titolare in tutte e cinque le gare del girone - ha comunque deciso di restare fino all’ultimo con il gruppo, partecipando al pranzo di squadra e assistendo alla seduta di allenamento prima di fare ritorno a Milano.