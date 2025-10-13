Fracchiolla-Dionigi, coppia vincente: la stima innata per lo step salvezza della Reggiana

"L'allenatore lo deve scegliere il Direttore Sportivo". Sì, sacrosanto, visto che le responsabilità sono poi di chi appunto allestisce la squadra. Ma si può avere anche l'intelligenza e l'umiltà di capire - se subentrati - che anche chi si trova sulla panchina ha grandi qualità, e si adatta bene al progetto. Esattamente come è accaduto in casa Reggiana questa estate.

Sul finire della scorsa stagione, era stato chiamato in panchina mister Davide Dionigi, confermato poi per al stagione attuale, che vede però un nuovo uomo mercato in casa granata, l'esperto Domenico Fracchiolla, che non ha scelto Dionigi, è vero, ma ha creato con lui una sinergia più che ottima. "Davide lo stimo da tempo - ha detto recentemente al Resto del Carlino -, non è una frase fatta. Al campo lavora benissimo, legge bene le partite e, come me, dice le cose in faccia, non è un doppiogiochista. E rappresenta la reggianità".

Ed effettivamente non son queste frasi fatte, considerando quello che è il percorso dei granata: decimo posto in classifica, con nove punti in sette gare, situazione assolutamente in linea con quelli che sono i programmi del club. A maggior ragione se si considera poi i tanti infortuni e la situazione di emergenza numerica che sta fronteggiando la squadra, sempre predisposta al sacrificio, come insegna l'allenatore; "credo che a questa Reggiana non manchi niente, siamo costruiti per essere combattenti, e su questa linea dobbiamo proseguire. Pensando a mettere in campo i concetti del mister", aveva detto Manolo Portanova in una recente intervista a TuttoMercatoWeb.com.

Stima che quindi arriva da più parti per il tecnico, al quale, lo ripetiamo, i risultati stanno per il momento dando ragione. A dimostrazione che, con reale unità di intenti, si possono fare grandi cose...