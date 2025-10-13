Il Lecce in prestito: Esposito torna dal Mondiale U20. Burnete da rivedere

Tanti i giocatori che il Lecce ha prestato, anche al di fuori dei confini: dalla Finlandia all'Australia, dalla Serbia a Cipro. Questo il borsino dopo i primi mesi:

VERNON ADDO (Krasava ENY)

Terzino sinistro olandese, 20 anni. Al Lecce dal 2023 dopo aver fatto la trafila al Volendam. I salentini lo hanno spedito a Cipro con la speranza di dargli minutaggio ed esperienza. Fin qui solo panchina in campionato e una presenza in coppa nazionale dove è partito titolare per poi essere sostituito all'intervallo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -

RARES BURNETE (Juve Stabia)

Attaccante rumeno, 21 anni. Il prestito alla Juve Stabia è il primo banco di prova per valutare se è un giocatore da Lecce. Fin qui ha giocato sempre, sebbene solo in 2 casi da titolare. Ironia del destino l'esordio proprio contro il Lecce, dove è entrato in campo nell'ultima mezz'ora. Media voto migliorabile: appena 5.58. Nota positiva la partita giocata a La Spezia dove ha contribuito al successo per 1-3.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 1

- - -

SEBASTIAN ESPOSITO (Melbourne Victory)



L'australiano ha appena partecipato al Mondiale U20, peraltro con la fascia da capitano e sfidando l'Italia. Tre partite nelle quali ha sempre giocato per tutti e 90 i minuti. Ancora ingiudicabile a livello di club, dove la A-League parte a ottobre.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MILOS JOVIC (FK IMT Belgrad)

L'attaccante serbo, 19 anni, è stato acquistato dal Lecce questa estate e lasciato ancora un anno al club dal quale è stato prelevato. Spesso titolare, è partito forte segnando 2 reti nelle prime 3 partite prima di un lungo digiuno che dura da due mesi.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 2

Assist: 0

- - -

EETU MOMMO (FC Haka)

23 anni, finlandese. In prestito all'Haka fino al 31 dicembre. Titolare fisso prevalentemente come terzino sinistro, all'occorrenza avanzato nel tridente. Per rendimento è uno dei migliori della squadra, garantendo anche qualche gol e assist.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 29

Reti: 2

Assist: 5