Lecce, Corvino: "In linea con il nostro percorso. Attenzione a Sala e Siebert"

Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno per il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino. Tanti i temi toccati dal dirigente, compreso quello sull'avvio di stagione della formazione affidata a Eusebio Di Francesco:

"Dopo cinque stagioni abbiamo chiuso un ciclo, nel quale abbiamo centrato una promozione in Serie A e tre salvezze consecutive. Non è stata una passeggiata, ma un periodo molto lungo e duro" ha spiegato il dirigente con un lungo passato anche alla Fiorentina.

Sul fronte degli obiettivi stagionali, poi, Corvino si dice soddisfatto: "Siamo quindi in linea con quello che dovrebbe essere il nostro percorso. La sconfitta con il Cagliari? Sono risultati che non piacciono a nessuno".

Fra i volti nuovi del club giallorosso finora è spiccato Tiago Gabriel, scelto come sostituto dell'ex capitano Federico Baschirotto: "È un profilo in linea con il nostro modo di lavorare. Se fosse rimasto Federico forse non sarebbe emerso. Attenzione anche a Sala e Siebert. Ci crediamo molto".