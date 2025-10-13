Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca
Oggi alle 09:19Serie C
Tommaso Maschio

La Serie C, giunta alla nona giornata di campionato, vede materializzarsi n nuovo cambio di panchina materializzarsi il quarto cambio in panchina, dopo quelli di Massimo Paci con il Lumezzane, dove è arrivato Emanuele Troise, Vincenzo Cangelosi, esonerato dal Perugia dove è sbarcato l'esperto Piero Braglia, e Nicola Zanini, con la Dolomiti Bellunesi che ha optato per Andrea Bonatti; diverso discorso quello di Gianluca Colavitto, che ha risolto col Giugliano dove è arrivato Mirko Cudini.
A ogni modo, nella giornata di ieri il Picerno ha ufficializzato l'esonero di Claudio De Luca.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato)
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/9 -> dal 16/9 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo)
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo)
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)
Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo)
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C
Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)
Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)
Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)
Casarano: Vito DI BARI (confermato)
Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)
Catania: Domenico TOSCANO (confermato)
Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)
Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)
Crotone: Emilio LONGO (confermato)
Foggia: Delio ROSSI (nuovo)
Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 4/9 -> dal 4/9 Mirko CUDINI
Latina: Alessandro BRUNO (confermato)
Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)
Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10
Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)
Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo)
Siracusa: Marco TURATI (confermato)
Sorrento: Mirko CONTE (nuovo)
Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)
Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)

