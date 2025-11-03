Mondiale U17, l'Italia-Qatar 1-0, decisivo il figlio di Inacio Pià. Il ct Favo: "Ora la Bolivia"

Comincia con una vittoria l'avventura dell'Italia Under 17 al Mondiale di categoria che si sta giocando in Qatar. Proprio contro i padroni di casa gli Azzurrini si sono imposti 1-0 grazie alla rete di Samuele Inacio, giocatore in forza al Borussia Dortmund.

Nell’altra sfida del girone dell'Italia di Massimiliano Favo, il Sudafrica ha battuto 3-1 la Bolivia. La rete che ha sbloccato il match è stata siglata al 19' del primo tempo: Inacio - figlio dell'ex attaccante di Napoli, Atalanta e Lecce Inacio Pià - ha ricevuto palla dal capitano Borasio (centrale della Primavera della Juve), per poi battere Ahmed.

Le parole del ct Favo: ""

Al termine del match, il ct Favo ha commentato così la sfida, come riportato da La Gazzetta dello Sport: "L’approccio non era facile, perché abbiamo giocato contro il Paese ospitante, che ha mostrato grande entusiasmo con tantissimi tifosi a sostenerli, in una location bellissima. Avevo paura che i ragazzi non entrassero bene in partita per via dell’emozione, invece abbiamo fatto una buona gara, anche se concretizziamo meno di quanto produciamo. Al netto di questo, sono molto contento del gioco espresso dalla squadra. Stasera godiamoci questa vittoria poi da domani inizieremo a pensare alla Bolivia, che oggi ha perso e quindi vorrà riscattarsi contro di noi”.