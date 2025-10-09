Mondiali in autunno? Infantino spiega: "Per giocare ovunque, marzo e ottobre i mesi migliori"

Qatar 2022 con ogni probabilità non resterà l'unico Mondiale a giocarsi d'inverno. Con ogni probabilità questa situazione verrà replicata nel 2034 quando il paese ospitante sarà l'Arabia Saudita. L'indiscrezione, che arriva da The Athletic, parla di un mese ancora non stabilito ma che potrebbe essere a inizio 2035 per evitare che coincida col Ramadan che cadrà tra novembre e dicembre.

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha indirettamente confermato. Direttamente dall'assemblea EFC ha dichiarato: "Stiamo già lavorando sui dettagli; ne discutiamo costantemente. Non si tratta solo dei Mondiali, è una riflessione generale: anche giocare in alcuni paesi europei a luglio fa molto caldo, quindi forse dobbiamo riflettere" ha dichiarato il numero uno del massimo organo calcistico.

Infantino ha poi aggiunto: "Il mese migliore per giocare a calcio, che è giugno, non è molto utilizzato in Europa. Forse ci sono modi per ottimizzare il calendario, ma ne stiamo discutendo e vedremo quando arriveremo alle conclusioni. Dobbiamo solo mantenere una mentalità aperta".



Quali date alternative, pertanto? Infantino spiega: "È un dato di fatto che se si vuole giocare contemporaneamente in tutte le parti del mondo, probabilmente bisogna farlo a marzo o ottobre. Perché non si può giocare in una parte del mondo a dicembre e in un'altra a luglio. Dobbiamo considerare tutti questi elementi quando parliamo di competizioni per nazionali, della loro pubblicazione e delle competizioni per club, e vedere come possiamo migliorarle a beneficio di tutti. La posta in gioco è alta".