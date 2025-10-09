Arriva il cessate il fuoco in Medio Oriente. Infantino: "Complimenti a Trump per il lavoro fatto"
N.1 FIFA 'Se si corre e difende insieme si vince'
(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Vorrei aprire una parentesi extra calcio, perché abbiamo seguito le notizie di questa notte del cessate il fuoco in Medio Oriente: congratulazioni al presidente Trump e a tutti i Paesi che collaborano in questa vicenda, sono un esempio del lavoro svolto insieme. Se si difende e corre insieme allora lì si vince". Lo ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aprendo il suo discorso durante l'assemblea EFC in corso a Roma. (ANSA).
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
