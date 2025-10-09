TMW Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A

"E' difficile rispondere, non puoi mai sapere ciò che vorrai fare e ciò che succederà. Io però dico sempre a tutti di sì, alla fine un italiano ha sempre la possibilità, anche un 1%, di tornare a giocare in Serie A". Le parole di Sandro Tonali potrebbero essere quelle di Marco Verratti di qualche anno fa. Perché una volta che esci dalla Serie A e ti imponi, come sta facendo l'ex milanista, è sempre complicato riuscire a tornare in Italia.

E infatti le sue parole poi diventano meno morbide, rimandando la palla nell'altra metà campo, con una decisione che sarà più avanti nel tempo. "Magari non adesso, sono in un momento in cui ho trovato la mia linea e tutto va bene. Ma non chiudo mai la porta al rientro in Serie A perché è la mia nazione e il mio campionato che sta diventando sempre più bello. La Serie A ogni anno migliora, le squadre diventano sempre più forte e di calciomercato in calciomercato aumenta il livello tecnico della Serie A".

Sandro Tonali non potrà tornare in A finché non ci saranno stipendi differenti. Perché ora guadagna 8 milioni di euro all'anno più bonus, arrivando quasi a 10. Il Newcastle fattura e ha ambizione per cercare di giocare la Champions League ogni anno, mentre la Premier continua a elargire dividendi assolutamente inarrivabili per chiunque altro. Realisticamente un'operazione Tonali costerebbe fra i 160 e i 200 milioni di euro per cinque stagioni. Chi li ha? Nessuno.