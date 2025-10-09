Kean: "Non permetterò a nessuno di fermarmi. Ho obiettivi da raggiungere a ogni costo"

Moise Kean è tornato al gol con la Fiorentina nel match contro la Roma e oggi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale si è sfogato dopo le critiche che gli sono state rivolte nelle scorse settimane, scrivendo questo: "Il problema che le persone hanno con me è che le vedo chiaramente. Siate grati per il bene e per il male. Negli alti e bassi, non permetterò a nessuno di fermarmi. Ho degli obiettivi che mi sono prefissati e devo raggiungerli a qualunque costo. Dio è grande!".

Nessuno ha mai messo in discussione le qualità di questo calciatore, che però, eccezion fatta per l'anno al PSG e lo scorso alla Fiorentina, non è mai riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. I suoi numeri infatti non sono mai stati così esaltanti. In Toscana sembra aver trovato la squadra giusta per lui, disposta a valorizzarlo e a trattarlo come il suo top player.

Toccherà a lui dare continuità alla prestazione di domenica scorsa, a cominciare già da questo sabato, quando con la Nazionale sarà impegnato nel match contro l'Estonia, decisivo per il futuro degli Azzurri. Il ct Gattuso punta su di lui: ripetere la doppietta realizzata contro Israele non sarebbe male.